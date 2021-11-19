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الجمعة، 19-11-2021 10:41 ص

الأوبئة: زيادة إصابات طلبة المدارس هو انعكاس لما يحدث في المجتمع

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الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة ومدير مركز الأميرة هيا للتقنيات الحيوية الدكتور سعيد جرادات، أن الأردن يمر اليوم في موجة جديدة بطيئة من انتشار فيروس كورونا والطريقة الوحيدة لكسرها هو الإقبال على التطعيم.

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وقال عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن آخر 8 أسابيع شهدت زيادة منتظمة في أعداد الإصابات، ونحن الآن نمر في موجة بطيئة فيها ارتفاع بطيء أسبوعياً، ولا نعلم متى تثبت.


وأضاف أن هناك وجوداً مجتمعياً لفيروس كورونا، حيث بات موجوداً في محافظات المملكة كافة، وهناك زيادة في أعداد الإصابات في إربد والمفرق والرمثا.


وبين أن الطريقة الوحيدة لكسر الموجة، تتلخص في الابتعاد عن التجمعات وزيادة عدد الفحوصات والإقبال على التطعيم، مشيرا إلى أن تطعيم كل طفل يحمي 9 من أفراد المجتمع، وأن ما حدث في المدارس من زيادة في أعداد الإصابات بين صفوف الطلبة هو انعكاس لما يحدث في المجتمع، فالمجتمع هو من نقل العدوى للمدارس.


وأوضح أن المتحورات مازالت تفاجىء الجميع، لكن المطاعيم بجميع أنواعها قادرة على التعامل معها وتحدد من قوتها والدخول إلى المستشفيات، فالتطعيم يحمينا من المتحورات القادمة.


وأكد أن الأردن اليوم مع أخذ الجرعة الثالثة خاصة للفئة الأكثر اختطاراً والذين مضى على أخذهم اللقاح 6 أشهر، مشرا إلى أن الخلط بين المطاعيم للجرعة الثالثة سيشكل حماية أوسع، فكل مطعوم يُحفز أجسام مضادة مختلفة.


 




 

 


 

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