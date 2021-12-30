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الخميس، 30-12-2021 09:08 م

الأوبئة: سرعة انتشار أوميكرون "مزعجة" ولا تغيير على البروتوكولات الصحية

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الوكيل الاخباري - وصف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، إن سرعة انتشار متحور أوميكرون بالمزعجة.

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وبعد ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور الجديد في الأردن إلى 802 إصابة، توقع حجاوي استمرار ارتفاع إصابات أوميكرون خلال كانون الثاني المقبل.


وفي حديث للتلفزيون الأردني، أشار حجاوي إلى أن اللجنة اتخذت إجراءات مشددة خلال كانون الأول الحالي ورأس السنة كي لا يكون للتجمعات تأثير على تفشي الوباء، مؤكدا أنه لا تغيير على البرتوكول الصحي المتبع في مواجهة “أوميكرون”.


ونوه بلجان تشكلت من وزارة الداخلية والمحافظات المختلفة لمتابعة الاحتفالات، داعيا إلى أخذ جرعتين من المطعوم المضاد للفيروس وأن لا يكون قد مضى 3 أشهر على تلقي الثالثة والتباعد ولبس الكمامة في التجمعات.


وأوضح أن الدراسات تقول بأن “4 من أصل 10 إصابات بالمتحور الجديد لا نستطيع إجراء التقصي الوبائي عليها ولا تُعرف مصدرها”.


وشدد على أن التطعيم أساسي للجميع، لافتا إلى إقبال على تلقي الجرعة الثانية من المطعوم المضاد للفيروس قبيل تفعيل أمر الدفاع 35 الذي حوى إجراءات مشددة على تلقي المطاعيم وتعمل على أن تكون إصابات أوميكرون في أقل عدد ممكن.

 




 

 


 

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