الأوبئة : قد ندخل مرحلة التعايش مع كورونا

الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن الأردن قد يدخل مرحلة التعايش مع كورونا خلال الصيف المقبل.

اضافة اعلان



وبين حجاوي، في تصريحات إذاعية، اليوم الاحد، أن موجة المتحور أوميكرون التي دخلت الأردن قبل أسبوعين ستكون أسرع من الموجات السابقة، كما ستشهد أرقاماً عالية من الإصابات تفوق سابقاتها.



وأشار، إلى أنه تم الوصول خلال ذروة الموجة الثالثة إلى 56 ألف إصابة لكن هذه الموجة سيتم تسجيل أكثر من هذا العدد خلال ذروتها التي قد تكون في 20 شباط المقبل.



وأضاف أن الوضع الوبائي خلال شهري أيار وحزيران المقبلين سيكونان أفضل حالاً، حيث سيكون هناك مناعة أقوى وأعداد أكبر من المطعمين.



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة