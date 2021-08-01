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الأحد، 01-08-2021 11:41 ص

الأوبئة: لا إغلاقات ما زالت نسبة الفحوصات الإيجابية أقل من 5%

كورونا الوكيل


الوكيل الإخباري - أكّد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، أنّ أرقام الوضع الوبائي في الأردن ارتفعت لكن بصفة معقولة؛ وذلك ضمن استعدادات القطاع الصحي.

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ودعا حجاوي، خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد ،المواطنين إلى ضرورة العودة لارتداء الكمامة كما يجب، مشيرا إلى ضرورة قطع التجمعات المسيئة التي تكسر حاجز التسطيح في المنحنى الوبائي.


وأشار إلى وجود تذبذب بالارتفاع في الوضع الوبائي بالمملكة؛ إذ إنّ الأسبوع الوبائي رقم 30 المنتهي الجمعة الماضية سجلت أرقامه ضعف عما كانت عليه خلال الأسابيع الوبائية الماضية.


ونوه إلى أن الأردن دخل الموجة الجديدة من فيروس كورونا مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بمعايير السلامة لضمان عدم تسجيل أرقام عالية.


وقال حجاوي، إن نهاية الأسبوع الوبائي الحالي يقيم المشهد مع عدم الانضباط خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن تسريع وتيرة التطعيم المرتفع خلال الأيام الماضية ستحد من ارتفاع الأرقام.


وتطرق إلى أن الأسبوع الوبائي رقم 30 سجل نسبة فحوصات إيجابية حوالي 4 بالمئة؛ لذا لا يوجد سبب لفرض إجراءات إغلاق بما أن الخطة تعتمد على نسبة 5 بالمئة من نسبة الفحوصات الإيجابية.


 




 

 


 

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