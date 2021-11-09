الأوبئة : مؤشر مقلق للوضع الوبائي وأرقام مرتفعة لكورونا في المدارس

الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن نسبة الفحوصات الايجابية هذه الايام عندما تصل إلى 5% فهي مرتفعة بالنسبة للفترة نفسها من العام الماضي خاصة وان هناك نسبة كبيرة اخذت المطاعيم.



ولفت حجاوي عبر التلفزيون الأردني إلى أن الاحتفالات والمهرجانات ساهمت في ارتفاع عدد إصابات كورونا .



وأكد انه هناك مؤشرات مقلقة وهي ارتفاع نسب الفحوصات الايجابية حتى وصلت امس إلى 6% إضافة الى تراجع اقبال المواطنين على تلقي مطاعيم كورونا.



وأوضح ان الرصد الصحي خلال الشتاء الفائت اثبت عدم تسجيل اصابات بالانفلونزا الموسمية وسبب ذلك الالتزام بارتداء الكمامة.



ولفت إلى ما معدله شخصين يوميا يتم اعلان وفاتهم بكورونا دون اصابتهم بأي مرض سوى اصابتهم بكورونا وباقي من يتوفى يكون لديهم امراض عديدة اخرى.



ولفت الى انه تم تسجيل 819 اصابة اليوم لطلبة مدارس ممن اعمارهم من 11 الى 17 سنة داعيا الى الاقبال على اخذ المطاعيم لهذه الفئة العمرية مشيرا إلى انه يؤيد جعل المطاعيم اجبارية لطلبة المدارس.

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