الثلاثاء 09-11-2021
الوكيل الاخباري

الصحة : الاوبئة ستناقش الأربعاء موضوع اعطاء الجرعة الثالثة للجميع

الامن العام : مشاجرة في الكرك

مذكرة تفاهم بين استثمار أموال الضمان ومؤسسة الإسكان

البنتاغون : لا نتهم أي جهة في محاولة اغتيال الكاظمي

الشبول : المخدرات ليست سبب جريمة إربد

تربية المزار الشمالي تحتفل بذكرى المولد النبوي

الأوبئة : مؤشر مقلق للوضع الوبائي وأرقام مرتفعة لكورونا في المدارس

ولي العهد يزور المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة

وزارة البيئة : الطفيلة الأنقى هواء بين محافظات المملكة

اليرموك تبحث تعزيز التعاون مع المكتب الثقافي الكويتي

الثلاثاء، 09-11-2021 08:19 م

الأوبئة : مؤشر مقلق للوضع الوبائي وأرقام مرتفعة لكورونا في المدارس

المدارس


الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن نسبة الفحوصات الايجابية هذه الايام عندما تصل إلى 5% فهي مرتفعة بالنسبة للفترة نفسها من العام الماضي خاصة وان هناك نسبة كبيرة اخذت المطاعيم.

ولفت حجاوي عبر التلفزيون الأردني إلى أن الاحتفالات والمهرجانات ساهمت في ارتفاع عدد إصابات كورونا .

وأكد انه هناك مؤشرات مقلقة وهي ارتفاع نسب الفحوصات الايجابية حتى وصلت امس إلى 6% إضافة الى تراجع اقبال المواطنين على تلقي مطاعيم كورونا.

وأوضح ان الرصد الصحي خلال الشتاء الفائت اثبت عدم تسجيل اصابات بالانفلونزا الموسمية وسبب ذلك الالتزام بارتداء الكمامة.

ولفت إلى ما معدله شخصين يوميا يتم اعلان وفاتهم بكورونا دون اصابتهم بأي مرض سوى اصابتهم بكورونا وباقي من يتوفى يكون لديهم امراض عديدة اخرى.

ولفت الى انه تم تسجيل 819 اصابة اليوم لطلبة مدارس ممن اعمارهم من 11 الى 17 سنة داعيا الى الاقبال على اخذ المطاعيم لهذه الفئة العمرية مشيرا إلى انه يؤيد جعل المطاعيم اجبارية لطلبة المدارس.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا الوكيل

الصحة : الاوبئة ستناقش الأربعاء موضوع اعطاء الجرعة الثالثة للجميع

112021817525949860563

الامن العام : مشاجرة في الكرك

e

مذكرة تفاهم بين استثمار أموال الضمان ومؤسسة الإسكان

e

الشبول : المخدرات ليست سبب جريمة إربد

التربية والتعليم

تربية المزار الشمالي تحتفل بذكرى المولد النبوي

w

ولي العهد يزور المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة

أخبار متعلقة
مدرسة

لجنة الاوبئة : الاصابات لا تستدعي اتخاذ قرارات جديدة بالتعليم

10202120145454754068931

لجنة الاوبئة : الأمر يتطلب المزيد من الحذر والالتزام

9202113164959635072809

الفحوصات الإيجابية اعلى من 5% لليوم الثالث في الاردن

9202115161930163418600

الكشف عن اخر توصيات لجنة الأوبئة للحكومة

10202117183121811185937

لجنة الاوبئة: اعادة تقييم لاجراءات الفتح الاخيرة

420209223020353671366

اجتماع طارئ بعد ارتفاع إصابات كورونا اليوم