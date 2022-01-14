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الجمعة، 14-01-2022 06:26 م

الأوبئة : موجة كورونا الجديدة في الأردن قد تكون قصيرة

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الوكيل الإخباري - توقع عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، أن تكون موجة كورونا الجديدة التي تؤثر على الأردن قصيرة.

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وأضاف حجاوي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن متحور أوميكرون تسبب بـ 40% من إصابات كورونا في الأردن خلال الأسبوع الأخير. 


وكان قد كشف عضو لجنة الاوبئة مهند النسور لـ " الوكيل الاخباري" أن نسبة الإصابات بالمتحور أوميكرون في الأردن تصل الى 45%، موضحا أنها سوف ترتفع مع نهاية الشهر الحالي . 

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