الأوبئة : موجة كورونا الجديدة في الأردن قد تكون قصيرة

الوكيل الإخباري - توقع عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، أن تكون موجة كورونا الجديدة التي تؤثر على الأردن قصيرة.
وأضاف حجاوي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن متحور أوميكرون تسبب بـ 40% من إصابات كورونا في الأردن خلال الأسبوع الأخير.
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وكان قد كشف عضو لجنة الاوبئة مهند النسور لـ " الوكيل الاخباري" أن نسبة الإصابات بالمتحور أوميكرون في الأردن تصل الى 45%، موضحا أنها سوف ترتفع مع نهاية الشهر الحالي .
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