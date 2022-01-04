الأوبئة: هذا ما يثير المخاوف بالمتحور "أوميكرون"

الوكيل الإخباري - كشف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي أكثر ما يثير المخاوف حول المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد "أوميكرون".

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وقال حجاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأدلة العلمية حول "أوميكرون" لا زالت غير كافية لاتخاذ قرار بشأن خصائص الفيروس ووبائيته,

وأضاف أنه أصبح واضحا اليوم أن المتحور الجديد سريع الانتشار وشديد العدوى ويصيب أكبر عدد من الأشخاص مقارنة مع سلفه "دلتا"، وأن نسبة الإدخالات للمصابين به قليلة.

وأشار حجاوي إلى أنه لا يوجد أدلة دامغة على أن "أوميكرون" يخفض المناعة وهو ما يدفعنا لدعوة المواطنين لأخذ الجرعات المعززة من اللقاحات والتي قد تصل فعاليتها إلى 80%.

وبيّن أن الإجراءات الحكومية الحالية من الكشف المبكر على الحدود والتشديد على إقامة التجمعات والاحتفالات وإلزامية تلقي جرعتين من اللقاح والتأكيد على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي كافية وهي قادرة على التعامل مع أي موجات أو متحورات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 30 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الأردن، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات بالمتحور الجديد إلى 832 إصابة.