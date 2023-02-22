الأوراق المالية: 97.6% نسبة الشركات التي التزمت بالإفصاح عن بياناتها

الوكيل الإخباري - أكد رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور ليث كامل العجلوني بأن عدد الشركات المساهمة العامة التي التزمت بتزويد الهيئة بنتائج أعمالها الأولية عن العام 2022 خلال الفترة القانونية المحددة وفقا لأحكام المادة (43) من قانون الأوراق المالية وأحكام المادة (3) من تعليمات الإفصاح قد بلغت (165) شركة مدرجة شكلت ما نسبته (97,6%) من إجمالي عدد الشركات.



وبلغ عدد الشركات غير المدرجة التي قامت بتزويد الهيئة بتقرير نتائج الأعمال الأولية لعام 2022 خلال الفترة المحددة في التشريعات 30 شركة وبنسبة ( 53,6%).

وأشار العجلوني إلى حرص الهيئة على ضمان امتثال الشركات والتزامها بقانون الأوراق المالية وتعليمات الإفصاح التي تلزم الشركات بتقديم تقاريرها الدورية المحددة وفق القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك لضمان إطلاع المساهمين كافة وفي وقت واحد وبكل شفافية وعدالة على نتائج أعمال هذه الشركات.

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وأضاف رئيس الهيئة بأن هذا الحرص يأتي كذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة المحددة بقانون الأوراق المالية على رأسها حماية المستثمرين، مبيناً بأن الهيئة تقوم وبالتنسيق مع بورصة عمان، بنشر المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه التقارير الدورية أولاً بأول وبشكل فوري على الموقع الإلكتروني لكل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وعبر استخدام نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL.



يذكر أن المادة (43) من قانون الأوراق المالية تلزم الشركات المصدرة للأوراق المالية بتقديم التقارير الدورية التالية: تقرير سنوي يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتقرير ربع سنوي خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني، وتقرير عن نتائج الأعمال الأولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية للشركة، وتقرير يتعلق بانتخاب مجلس الإدارة وأي تغيير في تشكيله أو هوية أي من أعضائه، وإصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور العلم بها وتزويد الهيئة بها.