الأوقاف : أول رحلة عمرة مطلع آب

الوكيل الإخباري - قال مدير شؤون العمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سنان المجالي إن أول رحلات العمرة من الأردن إلى السعودية ستنطلق في 1 محرم والذي يصادف 10 آب ، منوها أن التسجيل لأداء العمرة بدأ من يوم أمس الأحد.

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وأضاف المجالي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن السن المسموح به بأداء العمرة من 18 عام فما فوق، موضحا أنه يجب على الراغبين بأداء العمرة أن يكونوا حاصلين على شهادة مطعوم كورونا.



وأشار إلى أن السفر سيكون إلى السعودية جواً، مرجحاً السماح بالسفر براً للتخفيف على المواطن من التكاليف المالية.

