الخميس 15-10-2020
الوكيل الاخباري

استقبال 2181 طلبا تابعة لتسويات الضريبية حتى نهاية ايلول

ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 259 في المملكة

غزة تسجل 81 إصابة جديدة بكورونا

سوريا تسجل3 وفيات و57 إصابة جديدة بكورونا

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

كندا تسجل وفاة جديدة بكورونا

المعايعة يكشف للوكيل تفاصيل تسمم الأشقاء الأربعة بمأدبا

تحذير أمني جديد للأردنيين

تعليق دوام مؤسسة حكومية بسبب كورونا

أسعار الذهب الخميس 15/10/2020




الخميس، 15-10-2020 09:49 ص

الأوقاف: إغلاق المساجد مستمر مع سريان الحظر الشامل

919497d3-e3bc-4d72-b236-db8c13cb49eb


الوكيل الإخباري - تغلق المساجد في جميع أنحاء المملكة أبوابها للأسبوع الثاني على التوالي يومي الجمعة والسبت مع سريان قرار الحظر الشامل الصادر عن مركز إدارة الأزمات، وفق مصدر مطلع في وزارة الأوقاف.

اضافة اعلان

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"،  أن قرار إغلاق المساجد يأتي تماشيا مع قرار مركز إدارة الأزمات, حيث سيمتد قرار الإغلاق من قبل صلاة الفجر من يوم الجمعة المقبل وحتى صلاة العشاء من يوم السبت الذي يليه بما في ذلك صلاة الجمعة.

 

وأكد أن المساجد ستعود لفتح أبوابها فجر يوم الأحد باستثناء المساجد التي تقع ضمن المناطق المعزولة والتي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة.

 

ولفت المصدر إلى أن المساجد لم تسجل اي مخالفات تذكر فيما يتعلق بالالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالاشتراطات الصحية أيام فتح المساجد.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020151412878681521

ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 259 في المملكة

b9fd9de9-b926-4cd8-968b-2a758798cdc8

تصريح حكومي جديد حول الحظر الشامل لمدة طويلة

العقبة-2

الصين تتبرع بـ 500 مصباح معقم لمواجهة كورونا بالعقبة

12201867339365521834

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

النديم

المعايعة يكشف للوكيل تفاصيل تسمم الأشقاء الأربعة بمأدبا

10202010211416673758163

تحذير أمني جديد للأردنيين

أخبار متعلقة
M63A2429

تصريح حكومي حول صلاة الجمعة في الساحات العامة

B-40

إقرار تعليمات جديدة لأسس القبول بالجامعات

119654325_377226453669371_5332945558276263554_n

اتفاقية لتوزيع طرود على العائلات المتضررة من كورونا

0L5A7216

الصوراني: ما حاجتنا للمعلم اذا استمر الإغلاق

714

حجاوي: الكشف عن مصدر إصابات كورونا خلال 48 ساعة

9202016122331495940294

صندوق الزكاة يقدم مساعدات للأسر المحتاجة في الأغوار