الأوقاف: إغلاق المساجد مستمر مع سريان الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - تغلق المساجد في جميع أنحاء المملكة أبوابها للأسبوع الثاني على التوالي يومي الجمعة والسبت مع سريان قرار الحظر الشامل الصادر عن مركز إدارة الأزمات، وفق مصدر مطلع في وزارة الأوقاف.

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وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، أن قرار إغلاق المساجد يأتي تماشيا مع قرار مركز إدارة الأزمات, حيث سيمتد قرار الإغلاق من قبل صلاة الفجر من يوم الجمعة المقبل وحتى صلاة العشاء من يوم السبت الذي يليه بما في ذلك صلاة الجمعة.



وأكد أن المساجد ستعود لفتح أبوابها فجر يوم الأحد باستثناء المساجد التي تقع ضمن المناطق المعزولة والتي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة.



ولفت المصدر إلى أن المساجد لم تسجل اي مخالفات تذكر فيما يتعلق بالالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالاشتراطات الصحية أيام فتح المساجد.



