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الأحد، 03-07-2022 08:44 م

الأوقاف : البعثة الإرشادية للحجاج تواصل عملها

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 الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة توعية الحجاج المرافقة لبعثة الحج الأردنية للديار المقدسة الدكتور عبد السميرات، اليوم الأحد، ضرورة قيام المرشدين بدورهم الدعوي والإرشادي لخدمة الحجاج.

وقال السميرات، خلال لقائه بالبعثة الإرشادية في مكة المكرمة ، إن الوزارة قامت بإعداد دليل الحج والمعتمر، وهذا يتطلب الالتزام به للتيسير على الحجاج، مشيرا إلى أن البعثة الإرشادية يقع على عاتقها دور كبير في توعية الحجاج وإرشادهم.

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