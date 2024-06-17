الأوقاف: العثور على حجاج أردنيين "غير نظاميين" والعمل جار للبحث عن حاجة أردنية

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور علي الدقامسة، إن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج الأردنيين بخير.

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وأوضح الدقامسة أن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، شكل فريقًا خاصًا لمتابعة إجراءات التعامل مع الوفيات والمفقودين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسلطات السعودية. وأشار إلى أن الوزارة تتابع على مدار الساعة كل معلومة تردها عن الحجاج سواء كانوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية أو من خارجها، خاصة وأنها لا تملك أي بيانات عن الحجاج غير النظاميين.



وأضاف أن فريق الوزارة تمكن من العثور على مفقودين من الحجاج غير النظاميين في مخيمات بعثة الحج الأردنية، فيما يتواصل البحث عن حاجة أردنية بعد الإبلاغ من قبل ذويها عن فقدان الاتصال بها.



وأعرب الدقامسة عن صادق مواساته لذوي المواطنين الأردنيين الذين توفوا أثناء تأدية مناسك الحج، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.













