الأوقاف: بدء العمل بتعليمات نادي الطفل القرآني

الوكيل الإخباري - قالت مدير مديرية الجمعيات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسناء عنانبه، إنه بدء استقبال طلبات الترخيص، بعد أن تم نشر تعليمات نادي الطفل القرآني لسنة2022في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي .



وأضافت عنانبه، إن الغاية من إقرار التعليمات الجديدة هو تجويد الخدمات التي تقدم في نادي الطفل القرآني ومعالجة كافة أشكال المخالفات التي كانت تقع سابقا في بعض النوادي، و ايجاد بيئة صحية و مناسبة لتعليم الأطفال، مشيرة إلى أنه تم منح النوادي القائمة حاليا، مدة 6 أشهر لتصويب أوضاعها.



وأشارت إلى أن التعليمات تضمنت جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر عند تقديم طلب ترخيص نادي الطفل، للحصول على الموافقة المسبقة قبل مباشرة العمل، علما بأن الفئة العمرية المستهدفة هي من "3 - 5"سنوات.

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