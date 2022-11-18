الأوقاف تباشر بإجراء أعمال صيانة لعدد من المساجد في عجلون

الوكيل الاخباري - باشرت مديرية أوقاف محافظة عجلون، بتنفيذ أعمال الصيانة لعدد من مساجد المحافظة.

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وقال مدير الأوقاف الدكتور أحمد الصمادي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أعمال الصيانة تأتي بهدف الحفاظ على المساجد ومكانتها الدينية والتاريخية وتهيئتها أمام المصلين، مشيرا إلى أنه تم البدء بإجراء أعمال صيانة شاملة لمسجد الساخنة في منطقة الصفا اشتملت على دهان المسجد من الداخل والخارج وإجراء أعمال صيانة السقف لمنع الرطوبة، إضافة إلى التمديدات الكهربائية والمواد الصحية والمراوح وتنظيف محيط المسجد.



وبين، أن المديرية ستقوم بمتابعة أعمال الصيانة لعدد من المساجد بمناطق المحافظة لتعزيز رسالة وزارة الأوقاف في موضوع العناية والاهتمام بالمساجد.



وثمن جهود كافة الداعمين والمساندين للمديرية للحفاظ على بيوت الله وتوفير البيئة الملائمة لأداء العبادات فيها .

