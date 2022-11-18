الجمعة 18-11-2022
الوكيل الاخباري

أمانة عمان تضيء جسر عبدون بألوان العلم المغربي

تحذير هام للأردنيين: عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة

محافظ البنك المركزي: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خفضت معدلات التضخم

كيف تشتري الذهب وتتأكد من نقائه.. وهل هو استثمار آمن؟

برميل برنت يهبط دون مستوى 87 دولارا

المحاسبة : رواتب كبيرة لموظفين من عدة جهات حكومية بلا دوام

هام لمستخدمي باص عمان لمسار مجمع الشمال - شفا بدران

ارتفاع ضحايا تفجير السليمانية إلى 15 قتيلا

الجفت (حطب الفقراء) وقود المواطنين خلال الشتاء في بلاد الزيتون

وزير سابق يدعو لإعادة صياغة دور المُدرس والطلبة والمناهج

الجمعة، 18-11-2022 10:23 ص

الأوقاف تباشر بإجراء أعمال صيانة لعدد من المساجد في عجلون

مسجد


الوكيل الاخباري - باشرت مديرية أوقاف محافظة عجلون، بتنفيذ أعمال الصيانة لعدد من مساجد المحافظة.

اضافة اعلان


وقال مدير الأوقاف الدكتور أحمد الصمادي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أعمال الصيانة تأتي بهدف الحفاظ على المساجد ومكانتها الدينية والتاريخية وتهيئتها أمام المصلين، مشيرا إلى أنه تم البدء بإجراء أعمال صيانة شاملة لمسجد الساخنة في منطقة الصفا اشتملت على دهان المسجد من الداخل والخارج وإجراء أعمال صيانة السقف لمنع الرطوبة، إضافة إلى التمديدات الكهربائية والمواد الصحية والمراوح وتنظيف محيط المسجد.


وبين، أن المديرية ستقوم بمتابعة أعمال الصيانة لعدد من المساجد بمناطق المحافظة لتعزيز رسالة وزارة الأوقاف في موضوع العناية والاهتمام بالمساجد.


وثمن جهود كافة الداعمين والمساندين للمديرية للحفاظ على بيوت الله وتوفير البيئة الملائمة لأداء العبادات فيها .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1668795828631

أمانة عمان تضيء جسر عبدون بألوان العلم المغربي

image

تحذير هام للأردنيين: عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة

main_image637668de68d0a

المحاسبة : رواتب كبيرة لموظفين من عدة جهات حكومية بلا دوام

5f943ac4c35e4

عجلون: مطالب بتكثيف الرقابة على معاصر الزيتون

11202213104819764980370

هام لمستخدمي باص عمان لمسار مجمع الشمال - شفا بدران

pic_37409

الجفت (حطب الفقراء) وقود المواطنين خلال الشتاء في بلاد الزيتون

أخبار متعلقة
192301

موسم قطاف الزيتون يجسد صورة للتكاتف الاجتماعي بعجلون

10202229232347401735276

عجلون : اجتماع يبحث الاستعدادات للظروف الجوية المتوقعة بفصل الشتاء

748921f9-مبنى-بلدية-عجلون-التي-يواجه-مجلسها-جملة-تحديات-_

وظائف شاغرة في بلدية عجلون الكبرى

دكتور

الحزن يخيم على الجامعة الاردنية بعد وفاة الدكتور أسامة الربابعة

ed717bfe19436ea9add17f1e823e63ad

لقاء يبحث احتياجات عجلون للمشاريع التنموية

يييييييصص

محافظ عجلون: شهر على تجهيز البنية التحتية والطرق لتلفريك عجلون