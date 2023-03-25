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السبت، 25-03-2023 09:01 ص

الأوقاف تبدأ تسليم تصاريح الحج اعتبارا من اليوم

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الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بتوزيع تصاريح الحج من خلال مديرياتها، اعتبارا من اليوم السبت، ولغاية الأول من نيسان المقبل.

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وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، إن حصة الأردنيين من موسم الحج للعام الحالي تصل إلى 8 آلاف حاج وحاجة، موضحا أنه جرى قبول جميع المسجلين لأداء فريضة الحج من مواليد 1950فما دون.


وأضاف خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، للإعلان عن الترتيبات المتعلقة بموسم الحج للعام الحالي (1444هـ/ 2023م)، أن حصة فلسطينيي أراضي 1948 من الحج لهذا الموسم تبلغ 4500 حاج، موضحا أن الوزارة حددة لأول مرة أسعار الحج المميز وتترواح بين 5 آلاف و 9 آلاف دينار.


وأوضح الخلايلة أن دائرة الحج والعمرة بدأت بالتحضير لموسم الحج من خلال إعداد تعليمات شؤون الحج لهذا الموسم، وإقرارها حسب الأصول المعتمدة من مجلس الأوقاف، والتي تتضمن شروط اعتماد مكاتب الحج ومواصفات السكن والنقل والمخيمات.


وأشار إلى أن دائرة الحج والعمرة اعتمدت لمواصفات السكن والنقل فئتين، هما الأولى المميزة بفنادق مصنفة 5 نجوم، ولا يزيد بعدها على (500) متر عن ساحات الحرم، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية وبمسافة لا تزيد على (400) متر عن ساحات المسجد النبوي الشريف والنقل جوا فقط.


وأضاف الخلايلة أن الثانية تتألف من مستويين الأول فنادق بمستوى 5 نجوم لا يزيد بعدها على (2) كيلومتر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة مع تأمين النقل ما أمكن ذلك، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية، والمستوى الثاني: فنادق جيدة جدا لا يزيد بعدها على (1500) متر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية.


وفي مجال النقل، قال الخلايلة إنه، وحرصا من الوزارة على تحقيق أفضل خدمة، حددت الوزارة موديلات حافلات حديثة (2014) فما فوق للمنشأ الأوروبي والمحلي، وموديل (2019) فما فوق للمنشأ الآخر، بالإضافة إلى ذلك شكلت الوزارة بالتعاون مع دائرة ترخيص السواقين والمركبات لجنة فحص فني للحافلات قبل سفر الحجاج وأثناء سفرهم ووجودهم في السعودية.

 




 

 


 

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