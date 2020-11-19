الأوقاف تحدد توقيت رفع الحظر لأداء صلاة الجمعة

الوكيل الإخباري - اعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن فترة رفع الحظر لغايات أداء صلاة الجمعة ستبدأ من الساعة 11.15 ولغاية الساعة 12.15 ظهرا، بحيث يكون الذهاب للمسجد سيراً على الاقدام فقط .

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وأكد الخلايلة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتعلقة بالتباعد الجسدي وإحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة.



يشار إلى ان أمر الدفاع رقم 19 فوض وزير الأوقاف بالصلاحيات الإجرائية في هذا الشأن والتي تأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



