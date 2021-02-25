الخميس 25-02-2021
الوكيل الاخباري
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الأوقاف تُحدد موعد رفع الحظر لآداء صلاة الجمعة

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الخميس، 25-02-2021 09:49 ص

وفق بلاغ رقم (24)

الأوقاف تُحدد موعد رفع الحظر لآداء صلاة الجمعة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن فترة رفع الحظر لغايات أداء صلاة الجمعة سيبدأ من الساعة 11.40 ولغاية الساعة 12:40ظهرا ، بحيث يكون الذهاب للمسجد سيراً على الأقدام فقط .

وأكد الخلايلة في بيان اليوم الخميس، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتعلقة بالتباعد الجسدي وإحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة.

يأتي ذلك بعد اصدار رئيس الوزراء البلاغ رقم 24 لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، الذي تضمن السماح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لآداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة وتفويض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتحديد وقت بدء ساعة التجول وانتهائها.

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