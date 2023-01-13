الأوقاف تحدد موعد فتح باب التسجيل لموسم الحج المقبل

الوكيل الإخباري - أكد مصدر مطلع بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أنه سيجري اختيار حصة الأردن من الحجاج لموسم الحج المقبل، وفق معايير منصفة، لافتا الى أنه ستدرس الحالات المرضية، بعناية تامة وبإشراف طبي متخصص.



وقال المصدر، وفقا ليومية الغد، إن الوزارة ستعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 1444هـ-2023م، للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، مطلع أيار المقبل، موضحا أنه خلال موسم الحج المقبل لن توزع أي كوتات أو استثناءات على أي شخص كان.

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وبين أن دور الوزارة، سيتركز بالنسبة للحج على تنظيم العلاقة بين أطراف المعادلة، لضمان تنفيذ الشروط المتعاقد عليها وفق متطلبات ومواصفات الوزارة، مضيفا أنه، وبحسب قانون الأوقاف، فإن مهام الوزارة يجب أن تتركز على تنظيم شؤون الحج والعمرة، بما في ذلك التخطيط وتحديد الترتيبات والإجراءات، ومراقبة أداء شركات نقل وإسكان الحجاج، لضمان التزامها بتنفيذ شروط العقد مع الحجاج ومحاسبتها في حالة التقصير.



وشدد المصدر على جاهزية الوزارة لموسم الحج المقبل، والتعامل مع سائر السيناريوهات، بما فيها عودة عدد الحجاج المخصص على نظام النسب لكل دولة كما كان في الأعوام الماضية التي سبقت جائحة كورونا من دون شروط أو محددات عمرية.



وتقدر حصة الأردن السنوية في حال عودة موسم الحج، كما كان عليه، بـ8 آلاف حاج، إضافة إلى الحجاج الفرادى.

