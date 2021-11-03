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الأربعاء، 03-11-2021 11:05 ص

الأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء

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الوكيل الإخباري- دعت وزارة الأوقاف والشؤون و المقدسات الإسلامية المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء أن وزير الأوقاف و الشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عمم على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء لإقامة صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة نظرا للانحباس المطري.

وحث الخلايلة المواطنين على الاستعداد لهذه الصلاة بالتوبة والاستغفار والعمل على إصلاح ذات البين اقتداء بالسنة النبوية الشريفة في مثل هذه الظروف.

كما دعا المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة والتباعد الجسدي.

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