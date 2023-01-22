الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى الإكثار من الإستغفار والتوبة والذكر ورد المظالم إلى أهلها، والصوم والتضرع والخشوع إلى الله تعالى طلبا للغيث.



وقالت الوزارة في التعميم الصادر اليوم الأحد عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إنه وحرصا منها على إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء عند تأخر نزول المطر، فقد قررت الوزارة إقامة الصلاة في جميع مساجد المملكة لهذا الأسبوع بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء الموافق 24 كانون الثاني 2023.



ودعا الخلايلة مديري مديريات الأوقاف بالمملكة إلى التعميم على الأئمة لأداء صلاة الاستسقاء.

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