الأوقاف تشارك بأسبوع المياه العالمي

الوكيل الإخباري - شاركت مديرية الشؤون النسائية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في أسبوع المياه العالمي الذي يعقد في العاصمة السويدية تحت شعار (جعل غير المرئي مرئيا) بدعم من منظمة التعاون الدولي الألماني وضمن مشروع "تحسين كفاءة استخدام المياه" المجتمعي.

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ويعد أسبوع المياه العالمي رائدا في تناول ومناقشة قضايا المياه العالمية، ويعقد سنويا منذ عام 1991 بمشاركة دولية واسعة من الحكومات والقطاع الخاص وممثلي الجهات التمويلية، ويشارك فيه مزيج متنوع من الخلفيات المهنية والبحثية والرسمية ومن مختلف دول العالم لعرض تجاربهم فيما يتعلق بالمياه ومواجهة آثار التغير المناخي وفقدان التنوع الحيوي.



وقالت مديرة الشؤون النسائية الدكتورة لميس الهزيم، بحسب بيان صادر عن الأوقاف اليوم الأربعاء، إن مشاركة المديرية في هذا التجمع العالمي نظرا لدور الواعظة في التوعية بأهمية استخدام المياه وترشيدها.



بدورها، أكدت رئيسة قسم الوعظ والإرشاد صباح المحاورة أهمية دور الواعظة في ترسيخ المفاهيم الإيجابية عن طريق الأم وصولا الى جميع شرائح المجتمع.



واستعرضت الواعظة منى الزيود الفائزة بالمركز الاول بمسابقة المبادرات التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الوكالة الألمانية بعنوان "لنتشارك معا لوقف هدر الماء"، من خلال استخدام وسائل الترشيد استهدفت نساء وأطفالا بالتعاون مع بلدية سحاب.



يشار الى أن مديرية الشؤون النسائية تعمل على تنفيذ محاضرات حول ملف المياه، وتركيب قطع توفير وورشات سباكة لصيانة مرافق المياه المنزلية وزراعة اشجار موفرة للمياه وحصاد المياه.