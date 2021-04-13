الأوقاف تطلق أسبوع العناية بالمساجد

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم الثلاثاء، أسبوع العناية بالمساجد مع حلول شهر رمضان المبارك.

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وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة في بيان صحفي، إن الوزارة دأبت على إطلاق أسبوع العناية بالمساجد من خلال مديرية شؤون المساجد سنويا، تأكيدا وحرصا على العناية في بيوت الله تعالى وعمارتها ورعايتها من قبل الوزارة.



وأضاف أن هذا الأسبوع خصصته وزارة الأوقاف سنويا مع حلول شهر رمضان المبارك للقيام بصيانة ورعاية ونظافة المساجد، مشيرا إلى أن العناية بالمساجد هي علامة على الإيمان.



وبين الوزير أن إطلاق هذا الاسبوع يدل على حرص وزارة الأوقاف على المساجد، ويتطلب منا جميعا من أئمة وعلماء أن نقدم الكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة في المساجد والدعاء إلى الله تعالى، خاصة في ظل أثر جائحة كورونا في المجتمع.



وأكد أنه لا يوجد أهم من حياة الناس عند تعليق صلاة الجمعة، والمحافظة على صحة المواطن في ظل تسجيل آلاف الإصابات وعشرات الوفيات يوميا.



ولفت إلى أن وزارة الأوقاف فقدت العديد من علمائها من أئمة وخطباء ومؤذنين واداريين بسبب إصابتهم بكورونا ونحن لا نريد أن نخسر أكثر من أبناء الوزارة ومن شعبنا، وملتزمون بقرارات وتوصيات الجهات الرسمية ذات العلاقة.



من جهته، قال أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله عقيل الدعجة إن الوزارة خصصت هذا العام جوائز لأفضل إمام وأفضل مؤذن وأفضل بحث علمي لدعم علماء الأئمة من أبناء الوزارة.



وأضاف الدعجة أنه تم تشكيل لجنة للنظر في الأبحاث والأئمة والمؤذنين ضمن أسس تم تحديدها مسبقا، حيث تم اختيار أفضل 4 أئمة و4 مؤذنين، و4 أبحاث علمية.



من جانبه، قال مدير مديرية شؤون المساجد الدكتور محمد القواقنة، إن أسبوع العناية بالمساجد يشتمل على نشاطات وبرامج متعددة منها رعاية المساجد وصيانتها وتنظيفها وتوزيع المنظفات على المساجد التي لا يوجد لديها لجان رعاية.