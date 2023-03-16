الأوقاف تعلن تأمين جميع المساجد بقُراء وشيوخ لأداء صلاة التراويح

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن تأمين جميع مساجد المملكة بقراء ومشايخ لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وفق ما أفاد به الناطق باسم الوزارة الدكتور علي الدقامسة.

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وقال الدقامسة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة قامت بإعداد برنامج مكثف لعقد دروس الوعظ والارشاد بعد صلاة الفجر والعصر خلال الشهر المبارك.

وأضاف أنه سيعقد خلال رمضان الحالي مجالس علمية هاشمية برعاية ملكية سامية وستكون عن الوقفيات التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتتعلق الكراسي العلمية بحجة الإسلام الغزالي والإمام الرازي والإمام السيوطي وشيخ الإسلام النووي.

ولفت الدقامسة إلى أنه سيتم عقد مجالس علمية هاشمية موازية في المحافظات والألوية كل يوم جمعة وستبث بشكل مباشر عبر التلفزيون الأردني، حيث ستتضمن المواضيع أعلاه.

يشار إلى أن الأردن سيتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء المقبل.