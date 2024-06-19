الأوقاف تقدم خدمات استثنائية للحجاج الأردنيين بمخيمات منى وعرفات

الوكيل الإخباري - عملت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هذا العام على تقديم خدمة استثنائية توفر سبل الراحة النفسية والجسدية للحجاج الأردنيين، بتجديد مخيمات منى وعرفات والاستعاضة عن نظام الخيم المتحركة إلى الثابتة ومحاطة من الجوانب بواجهات جمسنبورد، والتي تضاهي مخيمات الحج المميز.

اضافة اعلان



وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة عملت هذا العام على تجويد خدمات المبيت وتجهيز خيم مطابقة للمواصفات العالمية لتحقيق شرط السلامة العامة وضد الحريق وعازلة لحرارة الطقس الخارجية وتجهيزها بمقاعد سريرية تسمح للحاج باستخدامها على الوجهين بمقعد وسرير واضافة مكيفات حديثة، كما تم انشاء ملحقات بموقع مبيت الحجاج كمتنفس لهم مجهزة بالكامل بمقاعد حديثة ومريحة، إضافة إلى توفير وجبتين طعام لكل حاج يوم عرفة داخل المخيمات.



وأكد الوزير، أن حجاج 2024 كانت مقراتهم المخيمات المجددة ووصلوها جاهزة تماما بكامل خدماتها، إضافة إلى تقسيم أماكن سواء للبعثة الطبية أو الإدارية أو الإعلامية لسهولة تواصل الحجاج مع من يريدون.



وكان الخلايلة، أوضح أنه تم اخذ مقياس الحج هذا العام مقارنة مع السنوات الماضية، وتم إعداد خدمة فضلى، في إعداد وجبات الطعام بحيث وصلت للحاج جاهزة، بحيث كانت المخيمات جاهزة لاستقبال الحجاج في يوم عرفة لأنه من المتوقع أن يقضي الحجاج بمنطقة رمي الجمرات ليلتين أو ثلاث.