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الأربعاء، 10-03-2021 07:04 م

الأوقاف تقيم احتفالاً بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

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الوكيل الاخباري - تقيم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مساء اليوم الاربعاء، احتفالاً دينياً بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، التي تصادف يوم غد الخميس.
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وسيتم بث الاحتفال على الهواء مباشرة عند الساعة التاسعة مساء، من خلال شاشة التلفزيون الأردني.

ويشارك بالاحتفال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة، وسماحة رئيس مجلس أوقاف القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب بالإضافة إلى مدير عام أوقاف القدس الدكتور عزام الخطيب.

 




 

 


 

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