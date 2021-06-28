الإثنين 28-06-2021
الوكيل الاخباري

مخرجات القمة الثلاثية ستساهم في إنعاش اقتصادات الدول الثلاث.. تفاصيل

رئيس الملكية للإصلاح يعقد مؤتمراً صحفياً الثلاثاء

وزير النقل يكشف عن خط سير القطار الوطني من العقبة إلى الحدود السورية

توقيف شخص زوّر كمبيالة للاستيلاء على أرصدة شخص متوفٍ

أمين عام هيئة مستقلة أمام القضاء بتهمة فساد

الأردن: 'داعش' هزم ولم يدمر وما يزال يمثل خطرا أمنيا وفكريا

حادث تصادم أعلى جسر الثامن وتحويل حركة السير.. صور

رئيس الوزراء يوعز بالعمل من أجل التعافي الاقتصادي

إحالات إلى التقاعد بالصحة - أسماء

الحبس لمدة أسبوع لمواطن ادعى بأن زوجته ضربته بالسكين

الإثنين، 28-06-2021 01:45 م

الأوقاف تكشف لـ الوكيل حقيقة اعتداء إمام مسجد على مواطن من ذوي الاحتياجات

4202120114432724852594


الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال مصدر في وزارة الأوقاف فضل عدم ذكر اسمه إن ما يتم تداوله حول اعتداء إمام مسجد على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في إربد اليوم عارٍ عن الصحة.

اضافة اعلان

 

وأضاف المصدر لـ الوكيل الإخباري أن الاعتداء كان من قبل جَدِّ المواطن، الذي تصدى لحفيده بعد أن قام بكسر زجاج إحدى المساجد في محافظة إربد، وقام بدفعه خارج المسجد.

 

وأكد أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي ليس صحيحاً، علماً بأن ذوي المواطن، قد اعتذروا من إمام المسجد على تصرف ابنهم، ولم ترد أية شكوى ضد الإمام حسبما يتداول النشطاء.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
R36DgeDUqhbhPMkzbljO2J7r6tgMlQDWboLUS3IE

رئيس الملكية للإصلاح يعقد مؤتمراً صحفياً الثلاثاء

image

وزير النقل يكشف عن خط سير القطار الوطني من العقبة إلى الحدود السورية

14630_large

توقيف شخص زوّر كمبيالة للاستيلاء على أرصدة شخص متوفٍ

6202115135034716561946

أمين عام هيئة مستقلة أمام القضاء بتهمة فساد

وزارة السياحة

' السياحة ': تطعيم 90% من موظفي الوزارة ضد كورونا

الصفدي

الأردن: 'داعش' هزم ولم يدمر وما يزال يمثل خطرا أمنيا وفكريا

أخبار متعلقة
620211310595401945205

الأوقاف للوكيل: نتفهم القرار السعودي باقتصارها الحج للمواطنين والمقيمين.. والمكاتب: نحن نحتضر

الاوقاف

الأوقاف تباشر اعتماد المدرسين في المراكز الإسلامية

خ

الخدمة المدنية لـ الوكيل : إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الامتحان باستثناء وظيفة معلم