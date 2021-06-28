الأوقاف تكشف لـ الوكيل حقيقة اعتداء إمام مسجد على مواطن من ذوي الاحتياجات

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال مصدر في وزارة الأوقاف فضل عدم ذكر اسمه إن ما يتم تداوله حول اعتداء إمام مسجد على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في إربد اليوم عارٍ عن الصحة.

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وأضاف المصدر لـ الوكيل الإخباري أن الاعتداء كان من قبل جَدِّ المواطن، الذي تصدى لحفيده بعد أن قام بكسر زجاج إحدى المساجد في محافظة إربد، وقام بدفعه خارج المسجد.

وأكد أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي ليس صحيحاً، علماً بأن ذوي المواطن، قد اعتذروا من إمام المسجد على تصرف ابنهم، ولم ترد أية شكوى ضد الإمام حسبما يتداول النشطاء.