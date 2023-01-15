الأوقاف تكشف معيار القبول لاختيار الحجاج الأردنيين للعام الحالي

الوكيل الإخباري

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- قال مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش إن أعداد الحجاج الأردنيين لهذا العام ستعود لما كانت عليه قبل جائحة كورونا 2020.وأوضح أن اتفاقية ترتيبات موسم الحج التي أبرمتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أخيرا، نصت على أن عدد الحجاج الأردنيين لهذا العام سيكون 8 آلاف حاج، و4500 حاج من فلسطينيي 1948.وأضاف البطوش أن الكوتا المخصصة للمملكة الأردنية الهاشمية بحسب ما تم اعتماده سابقا عادت لطبيعتها بعد أن تم تخفيضها العام الماضي لأقل من 50 بالمئة من النسبة المحددة بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي تسببت بتوقف استقبال الحجاج لعامي 2020-2021.وأشار إلى أن دائرة الحج والعمرة ستعمل على تجهيز جميع الترتيبات المتعلقة بالتسجيل الأولي للراغبين بأداء موسم الحج لهذا العام، مؤكدا أن العاملين بالدائرة لديهم الخبرات الكافية وهم متمرسون على كل ما يلزم من تحضيرات متعلقة بموسم الحج.وأوضح أن حكومة المملكة العربية السعودية رفعت مختلف أشكال الحظر عن الراغبين بأداء فريضة الحج بما في ذلك معيار العُمر الذي حددته العام الماضي بحيث لم يكن يزيد عُمر الحاج عن 65 عاما، ليعود معيار القبول لاختيار الحجاج الأردنيين من جديد لعامل الأكبر بالسن وذلك لتمكينهم من أداء الفريضة.وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في بيان صدر عنها، أمس السبت، توقيع وزيرها الدكتور محمد الخلايلة، ووزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اتفاقية ترتيبات موسم الحج لهذا العام مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة على هامش أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" الذي أقيم بالسعودية بمشاركة ممثلين عن مختلف دول العالم.