الثلاثاء 20-04-2021
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الأوقاف : تنفيذ حملة أسبوعية للعناية بالمساجد

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الثلاثاء، 20-04-2021 11:42 ص

الأوقاف : تنفيذ حملة أسبوعية للعناية بالمساجد

الاوقاف


الوكيل الإخباري - نفذت مديرية أوقاف عمان الأولى في ‏مسجد ربعي بن عامر في جبل القصور، مساء أمس الإثنين، حملة "أسبوع العناية بالمساجد".

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وأوضحت المديرية في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحملة تستهدف تنفيذ أعمال صيانة ونظافة لجميع مساجد المديرية، لضمان بقاء المسجد بيئة باعثة للطمأنينة والسكينة، واستجابة للحملة التي أطلقها وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة للعناية بالمساجد. 


وأكد العقيل خلال مشاركته في الحملة دور الوزارة في العناية ببيوت الله تعالى، وعمارتها ورعايتها، لافتا إلى أن نظافة وصيانة المساجد من أجّل الأعمال وأشرفها، لأنها أطهر البقاع ومحاضن العلم والدعوة والتربية.


وأكد أن الوزارة تنظم هذه الحملة سنويا مع حلول شهر رمضان المبارك، للقيام بصيانة ورعاية ونظافة المساجد والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين خلال الشهر الفضيل.


وكانت قد قررت الحكومة السماح للمواطنين بالذهاب إلى صلاة الجمعة سيرا على الأقدام اعتبارا من الجمعة القادمة .

 

 


 




 

 


 

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