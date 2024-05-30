الأوقاف تنهي استعداداتها للحج وبدء التفويج الأحد

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة انتهاء كافة الاستعدادات لتنظيم الحج لهذا الموسم، مشيرا إلى أنه سيتم بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى الأراضي المقدسة، اعتبارا من يوم الأحد المُقبل من مدينة حُجاج الجيزة في عمّان.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، بعثات الحج المرافقة للحجاج الأردنيين في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، ومدير عام الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش ومدير عام صندوق الحج فؤاد كوري، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومدير عام تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، ومستشار الوزير لشؤون الوعظ والإرشاد الدكتور شحادة العمري.



ووجه الخلايلة أعضاء البعثات بتقديم كافة أوجه الرعاية والعون والإرشاد لحجاج بيت الله الحرام، وبما يمكنهم من أداء المناسك بسهولة ويسر، منذ مغادرتهم أرض المملكة وحتى عودتهم اليها، مؤكدا أهمية دور البعثات الإدارية والإرشادية والإعلامية في خدمة الحجاج، وإبراز الصورة الحقيقية المشرقة لوزارة الأوقاف.

ودعا الخلايلة الحجاج الى التحلي بالصبر والايثار وتحمل المشقة، وضبط النفس، وحسن التصرف في المواقف المختلفة، فضلاً عن الإعداد الجيد للتجهيزات اللوجستية اللازمة.



واكد مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية السعودية المنظمة للحج، مطالبا أعضاء البعثات بالتعاون في خدمة الحجاج والتقيد بالتعليمات وبما ورد في كتيب الحج والعمرة الصادر عن الوزارة فيما يتعلق بالأحكام الفقهية للحج.



ويرافق الحجاج الأردنيين البالغ عددهم 8 آلاف حاج، بالإضافة الى 4500 حاج من عرب 1948 بعثات حج تضم إداريين من وزارة الأوقاف، وبعثات طبية، وإعلامية، ومرشدون ومرشدات.



وكانت وزارة الأوقاف طورت هذا العام منظومة الإقامة والإعاشة والنقل إلى المشاعر المقدسة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج، وبما يمكنهم من أداء المناسك بكل سهولة ويسر.