الأوقاف توزع مساعدات في دير الكهف

الوكيل الاخباري- سلّم مدير عام صندوق الزكاة عبد سميرات، مندوبا عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، مساعدات نقدية وعينية لمنطقة دير الكهف التابعة لقضاء البلدية الشمالية الشرقية، لتوزيعها على الأسر الفقيرة في المنطقة، اليوم الخميس.

اضافة اعلان



وقال سميرات، خلال تسليمه المساعدات لمدير قضاء دير الكهف ومدير أوقاف البادية الشمالية ، إن الوزارة وصندوق الزكاة يقومان بترجمة توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بالتواصل مع جميع أبناء الوطن على اختلاف مناطق سكنهم والاطلاع على حاجاتهم.



ولفت إلى أن المساعدات وطرود الخير تتضمن 400 قسيمة شرائية بقيمة 50 دينارا لكل قسيمة، ومساعدات نقدية لخمسين طالبا جامعيا بواقع 100 دينار لكل طالب ومساعدات نقدية مقدارها 100 دينار لخمسين أسرة، بالإضافة إلى 400 طرد غذائي توزع على أسر لجان الزكاة في القضاء.



وبين أن صندوق الزكاة، ومن خلال أموال البرامج الوقفية وتبرعات المزكّين، قام بتوزيع المساعدات المختلفة في جميع أنحاء المملكة دون استثناء، كما قام خلال جائحة كورونا بالوصول إلى مناطق سكن المحتاجين والمتعطلين عن العمل وتقديم الدعم الممكن لهم.



المصدر: بترا



