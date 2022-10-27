الأوقاف توضح حول فيديو متعلق بأحد المراكز الإسلامية

الوكيل الإخباري -

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أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة متابعة الوزارة لتحقق من صحة فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بممارسة طقوس دينية بأحد المراكز الاسلامية التابع لإحدى الجمعيات التي تشرف عليها الوزارة.وأضاف الدقامسة في تصريحات صحفية اليوم الخميس أنه وبناء على توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة سيتم التحقق من الفيديو، ومحاسبة كل من يخالف التشريعات التي تنظم عمل المراكز الاسلامية، منوها إلى أن نظام المراكز يحظر على المركز الإسلامي استخدامه لغير الأنشطة التي رخص من أجلها.