الأوقاف توضح للوكيل حول خطبة صلاة الجمعة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أوضــح الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، حسام الحياري ، أن قرار منع بث صلاة الجمعة عبر السماعات الخارجية ، جاء لمنع إرباك المصلين ، وعدم تداخل صوت الأئمة عبر مكبرات الصوت ، خاصة في المناطق التي تشهد وجود عدد من المساجد .
ولفت الحياري ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري " ، أن هنالك الكثير من المصلين يقومون بالصلاة خارج المساجد ، عملا بالتباعد الجسدي في ظلّ أزمة كورونا، ما يتطلب العمل على إجراء ما يمكّنهم لسماع "الخطبـة" .
وأشار ، إلى أنه تم السماح بـ"خطبة الجمعة" عبر السماعات الداخلية ، التي تغطي "صحن المسجد" والساحات المجاورة له ، والتي تضمن وصولها إلى المصلين.
" تم تفويض أئمة المساجد بتقدير الموقف واتخاذ الإجــراء المناسب" ، وفق الحياري .
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