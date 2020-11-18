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الأربعاء، 18-11-2020 12:03 م

قرار لمنع إرباك المصلين

الأوقاف توضح للوكيل حول خطبة صلاة الجمعة

اوق
المسجد الحسيني في وسط عمان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أوضــح الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، حسام الحياري ، أن قرار منع بث صلاة الجمعة عبر السماعات الخارجية ، جاء لمنع إرباك المصلين ، وعدم تداخل صوت الأئمة عبر مكبرات الصوت ، خاصة في المناطق التي تشهد وجود عدد من المساجد .

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ولفت الحياري ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري " ، أن هنالك الكثير من المصلين يقومون بالصلاة خارج المساجد ، عملا بالتباعد الجسدي في ظلّ أزمة كورونا، ما يتطلب العمل على إجراء ما يمكّنهم لسماع "الخطبـة" .

 

وأشار ، إلى أنه تم السماح بـ"خطبة الجمعة" عبر السماعات الداخلية ، التي تغطي "صحن المسجد" والساحات المجاورة له ، والتي تضمن وصولها إلى المصلين.

 

" تم تفويض أئمة المساجد بتقدير الموقف واتخاذ الإجــراء المناسب" ، وفق الحياري .

 

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