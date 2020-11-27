الأوقاف توضح ما حصل في أحد المساجد بعمان

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالله عقيل الدعجة، أنه وخلال قدوم المصلين لحضور وآداء صلاة الجمعة اليوم، حضر إلى أحد المساجد في العاصمة عمان مواطن لم يكن ملتزما بالتعليمات والإرشادات الصحية والوقائية المتبعة من قبل الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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ولفت في تصريح وصل "الوكيل الإخباري " ، أنه ونتيجة لذلك طلب مؤذن المسجد من المواطن تصويب المخالفة ، ما حدا بالمواطن شتم وذم مؤذن المسجد ومحاولة التهجم عليه.

وأشار الدعجة ، أنه لم يتمكن من ذلك، وتم اقتياده إلى أحد المراكز الامنية ، موضحا بأن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومخاطبة الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تطبيق اجراءات السلامة العامة في المرافق العامة.



وأوضح ، أنه وبناء على توجيهات وزير الأوقاف، الدكتور محمد الخلايلة سيتم تكريم المؤذن لحرصه على القيام بواجبه الوظيفي على أكمل وجه في منع مخالفة الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.



ودعا الدعجة جميع مصلي المساجد ، في مختلف الاوقات بما في ذلك صلاة الجمعة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا ومنع انتقال العدوى بين المصلين من حيث ارتداء الكمامة واحضار سجادة صلاة وتحقيق التباعد بين المصلين والتعاون مع الأئمة والمؤذنين لما في ذلك حفظ للنفس وحماية المجتمع من انتشار الوباء.

وأشاد في الوقت ذاته بالتزام المصلين منذ بداية الجائحة في معظم مساجد المملكة بالاجراءات الوقائية المتبعة.

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