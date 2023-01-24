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الثلاثاء، 24-01-2023 08:24 م

الأوقاف : حجاج الأردن يمكنهم تأدية الفريضة ضمن ثلاث فئات

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الثلاثاء، أن حجاج الأردن يمكنهم تأدية الفريضة ضمن ثلاث فئات، وسيكون الحد الأدنى للكلفة نحو 3 آلاف دينار للفرد.

وأشار الخلايلة، في تصريحات متلفزة، إلى وجود فئتين ضمن حج الفئة العادية، وهناك أيضا الحج المميز، على أن يكون الفرق بين الفئتين "قليلا".

ويبدأ التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1444 هـ/ 2023م للأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن عبر بوابة الحج الإلكترونية من صباح الأربعاء ولغاية الساعة 10 من مساء الثلاثاء 7 شباط/فبراير 2023 .

وتبلغ قيمة رسوم التسجيل 200 دينار مستردة لمن لم يحصل على يحصل على الموافقة، أما من أخذ فرصة في الحج فسيحسب هذا المبلغ من ضمن تكاليف الحج، وفق الوزير.

وسيكون المعيار هو السن للجميع، وضمن هذا المعيار ستكون نسبة قليلة تؤخذ بالقرعة والباقي سيعتمد معيار الأكبر سنا ضمن فئة قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 1960.

وحدّدت اتفاقية ترتيبات موسم الحج 1444 هــ، عدد الحجاج الأردنيين بـ8 آلاف حاج، وكذلك 4500 حاج من فلسطينيي 1948.

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