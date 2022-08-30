الأوقاف: رواتب شهرية ومساعدات طارئة للأسر العفيفة

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيري في قضاء بيرين بمحافظة الزرقاء.

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وقال الخلايلة إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني أكدت على ضرورة أن نكون دائما بين أهلنا وإخواننا في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن صندوق الزكاة يقدم المساعدات من عوائد الزكاة والتبرعات التي يقدمها المزكون والمتبرعون وأصحاب الأيادي البيضاء إضافة إلى الدعم المقدم من أموال الوقف المخصصة وفقا لشروط الواقفين للفقراء والمساكين.



وأضاف أن الصندوق يقوم بتقديم مساعدات مالية على شكل رواتب شهرية للمستحقين، ومساعدات طارئة لترميم منازل إضافة إلى دعم المشاريع الإنتاجية لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة، لتعزيز العمل والاعتماد على الذات.



ووزع الخلايلة مساعدات تمثلت بـ 400 كوبون قيمة الواحد 30 دينارا، وتقديم الدعم لـ 50 طالبا لكل طالب مئة دينار، والمساعدة لـ50 يتيما كل يتيم 100 دينار، كما جرى توزيع 400 حقيبة مدرسية مع قرطاسيتها و700 طرد غذائي، وترميم منزل في قضاء بيرين ضمن برنامج ترميم وصيانة المنازل الذي ينفذه الصندوق.



وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تعميم الوقف وفكرته لينتفع المجتمع منه، مؤكدا الحاجة إلى تطويره مستندين في ذلك على شرط الواقف لنتمكن من توسيع المشاريع التي تخدم المجتمع وتعود عليه بالنفع.