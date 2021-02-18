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الخميس، 18-02-2021 09:10 م

تقديم المساعدات للأسر العفيفة

الأوقاف : عائلات تقطعت بهم السبل وتم مساعدتها

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توضيحية


الوكيل الإخباري - واصلت مديريات الأوقاف في محافظات المملكة، تعاملها مع الحالات الانسانية الطارئة بسبب الظروف الجوية السائدة بالمملكة وتقديم المساعدات اللازمة لها.

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وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حسام الحياري في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الوزارة ومن خلال مديرياتها في الميدان وصندوق الزكاة ولجان الزكاة التابعة له عملت على تقديم المساعدات العينية للأسر العفيفة والمحتاجة ومن استدعت حالاتهم الى المساعدة.

 

واشار الحياري إلى انه وبناء على توجيهات وزير الاوقاف رئيس مجلس ادارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة تم التعامل مع حالات مختلفة من بينها استقبال للحالات الإنسانية في المناطق التي تشكلت فيها السيول، حيث تم استقبال عددا من الأسر المتضررة، وتوفير الايواء لهم في بعض المساجد.


واكد انه تم تقديم كل ما يلزمهم من مساعدات خلال المنخفض، ومن بينهم إيواء عائلة من بلدة ملكا داهمتها السيول بالتعاون مع متصرف لواء بني كنانه وتم توجيه لجنة زكاة وصدقات ملكا لتأمين كافة الاحتياجات الضرورية بمختلف أنواعها.

 

وأشار الحياري إلى أنه تم إيواء عائلة من العاصمة عمان أثناء تواجدها بالقرب من منطقة رأس منيف بمحافظة عجلون بسبب تعطل مركبتهم الخاصة منذ مساء أمس الأربعاء، وتم تزويدهم بالطعام والتدفئة، بالإضافة الى إيواء موظفين تابعين لشركة الكهرباء قسم( الأعطال ) أثناء قيامهم بواجبهم بوقت متأخر من الليل. كما أكد استمرارية مديريات الأوقاف وصندوق الزكاة واللجان التابعة له في تقديم المساعدات لمن يطلبها بسبب الأحوال الجوية السائدة في المملكة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

 

المصدر : بترا

 

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