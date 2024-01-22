الأوقاف: عملية فرز قوائم الحجاج تسير بشكل أسرع من العام الماضي

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور علي الدقامسة، إن دائرة الحج تقوم حاليا بفرز قوائم الحجاج الذين سيتم اختيارهم للحج هذا الموسم ممن سجلوا عبر الموقع الإلكتروني .

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وأضاف الدقامسة اليوم الاثنين لـ"الوكيل الاخباري" أن وتير فرز القوائم تسير بشكل أسرع من العام الماضي وذلك بعد أن تم فتح باب التقديم مبكراً بحسب طلب من وزارة الحج والعمرة السعودية.



وأكد أنه وفور استكمال فرز قوائم الحجاج سيتم الإعلان عن الأسماء مباشرة، علماً أن تكلفة الحج العام الحالي ضمن الفئة العادية ستكون نحو 3200 ديناراً .



وكان وزير وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أكد سابقاً لـ "برنامج الوكيل" إن الموسم المقبل للحج سيتضمن نوعاً جديداً ومميز من الخيام والتي ستستخدم لأول مرة ، إضافة إلى خدمات التكييف المميزة داخل الخيم وخدمات طعام تشمل بوفيه مفتوح داخلها.



وتبلغ حصة الأردن العام الحالي 8 آلاف حاج و4500 حاج من عرب 48 الذين يحجون عن طريق الأردن.

