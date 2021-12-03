السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 03-12-2021 11:51 م

الأوقاف: لا إصابات بين مصلين في حادث سقوط أجزاء من سقف معدني بمسجد العارضة

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الوكيل الاخباري - أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري عدم تسجيل أي إصابة بين المصلين في مسجد مثلث العارضة الذي تعرض لسقوط أجزاء من سقف"الفور سيلنغ" أثناء خطبتي وصلاة الجمعة اليوم.
 
وأضاف الحياري في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة أن وزير الاوقاف الدكتور محمد الخلايلة تابع الحادثة، ووجه المعنيين في الوزارة ومديرية أوقاف محافظة البلقاء للاسراع بإجراء الصيانة اللازمة للمسجد وإعادة فتحه، حيث جرى إغلاقه احترازيا.

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