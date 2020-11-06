الأوقاف: لا شكاوى حول عدم التزام المصلين بالإرشادات الصحية

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف، حسام الحياري، إن الوزارة تعول بشكل كبير على وعي المواطن ومدى التزامه بالتعليمات والإرشادات الصحية الخاصة بالمساجد.

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وأوضح الحياري في تصريحات صحفية، أن الوزارة تتابع مدى التزام المصلين بالتعليمات من خلال الأئمة ولجان المساجد بشكل مستمر، وحرصهم على تنفيذ تلك التعليمات، في ظل تطورات الوضع الوبائي خلال الأيام الماضية.



ولفت الحياري، إلى التزام المصلين الكبير خلال أدائهم الصلاوات خاصة صلاة الجمعة، بحسب التقارير الميدانية من الوزارة والجهات المعنية، متأملا أن يواصل المواطنون هذا الالتزام ويحافظوا على التباعد الجسدي والابتعاد قدر الإمكان عن الاجتماعات الكبيرة واللقاءات.



وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال منصاتها الإلكترونية، حرصت وبشكل مستمر على نشر الإرشادات والتعليمات التي أعدتها لهذه الغاية.



