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الإثنين، 04-10-2021 11:19 ص

الأوقاف لـ الوكيل: لا يوجد تغيير على الإجراءات المعمول بها في المساجد

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق باسم وزارة الأوقاف حسام الحياري، اليوم الاثنين، أن الوزارة على تواصل دائم مع وزارة الصحة، فيما يتعلق بمراجعة الإجراءات الصحية المعمول بها في المساجد.

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وقال الحياري، بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إنه لغاية الآن لا يوجد أي تغيير على الإجراءات المعمول بها في المساجد.

 

وأضاف أن في ظل استقرار الوضع الوبائي في المملكة، تعمل الجهات المختصة على تخفيف القيود بكافة القطاعات وليس مقتصر على المساجد.

 

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