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الجمعة، 22-04-2022 08:15 م

الأوقاف: 20 ألف شخص سجلوا للحج العام الحالي

مكة


الوكيل الإخباري - كشف المدير العام لدائرة الحج والعمرة في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية مجدي البطوش، عن تسجيل 20 ألف شخص في المملكة للحج العام الحالي .

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وقال البطوش في تصريح له الجمعة، إنه يحق لـ 3600 تأدية فريضة الحج، وفق الحصة الممنوجة للأردن من قبل السلطات السعودية، وفق المملكة.

 

وانتهت عملية التسجيل للحج أمس الخميس، 21 نيسان الحالي.


وأوضح أن شروط التسجيل هي أن لا يتجاوز العمر 65 عاماً من مواليد 15 تموز 1957 حتى 31 كانون الأول، وأن لا يكون أدى الحج سابقاً، ويكون متلقي جرعتين من لقاح فيروس كورونا، والشروط لجميع الأصيلين والفروع.


 




 

 


 

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