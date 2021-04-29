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الخميس، 29-04-2021 10:44 ص

الأوقاف: 45 دقيقة مدة الذهاب لصلاتي العشاء والتراويح سيرا على الأقدام

صلاة


الوكيل الإخباري - عمم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة على مديري الأوقاف في جميع محافظات المملكة الإجراءات والتعليمات الواجب الالتزام بها عقب قرار الحكومة السماح بالذهاب للمساجد للصَّلاة سيرًا على الأقدام، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، ولمدة 45 دقيقة من وقت أذان العشاء، على أن تغلق بعد ذلك مباشرة.

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ودعا في تعميمه الصادر اليوم الخميس، المصلين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي حسب الأماكن المحددة للصلاة في المساجد، والالتزام بعدم المصافحة والتقبيل، وإحضار سجادة صلاة خاصة لكل مصل.


وشدد على التزام جميع المصلين والعاملين في المساجد بوضع الكمامات قبل الدخول للمساجد، فضلا عن إقامة الصلاة في المساجد وساحاتها بالإضافة للساحات العامة، مع ضمان التباعد الجسدي بين المصلين.


وحول مصليات النساء لفت الوزير إلى أنها ستكون مفتوحة لصلاة النساء ضمن الاشتراطات الصحية المعلنة.


وحثّ الأئمة والعاملين في المساجد إلى توجيه كبار السن والأطفال ومن لديهم أعراض مرضية بعدم الحضور إلى المسجد في هذا الظرف الاستثنائي.


وأشار الخلايلة في تعميمه، إلى ضرورة الاستمرار بالتعقيم والتنظيف اليومي للمساجد، وتوفير وسائل التعقيم في جميع المساجد وعلى مرأى من المصلين، وفتح النوافذ والأبواب قبل فتح المسجد بعشرين دقيقة ولحين مغادرة المصلين، ومن ثم وإغلاقه.


وشدد الوزير على عدم الإطالة في صلاة الجماعة والالتزام بالتخفيف على المصلين، ووجه مدراء الأوقاف بتشكيل لجان تفتيش على المساجد في المديريات، للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة العامة والالتزام بالأوقات المحددة وتقديم تقارير بهذا الشأن.


كما أكد التعميم، على إغلاق المساجد غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية.


 




 

 


 

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