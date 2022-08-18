الأولى على الفرع الأدبي تكشف سر تفوقها وتؤكد: طموحي كان دراسة الإعلام

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

حصلت الطالبة لين علاء أحمد حسين على المرتبة الأولى بشهادة الثانوية العامة "التوجيهي" في الفرع الأدبي على مستوى المملكة، بمعدل 99.7%. اضافة اعلان





وقالت الطالبة لين في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنها صدمت بإعلانها الأولى على الفرع الأدبي، لافتة إلى أنها حضرت جيدا للامتحانات لكنها لم تتوقع أن تكون الأولى على مستوى المملكة.



وأضافت أنها اعتمدت على المدرسة ولم تسجل في المراكز أو المواقع التعليمية، موضحة أن عدد ساعات دراستها اليومية لم يتعدى 5 ساعات وازداد مع اقتراب موعد الامتحانات حيث كانت تدرس طوال اليوم.



وأشارت الطالبة لين إلى أنها كانت تطمح قبل إعلان نتيجة "التوجيهي" بدراسة الإعلام، لكن طموحها الآن أعلى بعدما حلت الأولى على الفرع الأدبي ولم تحسم خيارها حتى اللحظة.



وأهدت الطالبة لين نجاحها الباهر لوالديها لوقوفهما معها أثناء رحلتها الدراسية وكذلك لمعلميها في المدرسة.



وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، نتائج امتحان الشهادة الثانوية "التوجيهي" لعام 2022.





