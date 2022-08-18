الأولى على المملكة لـ "الوكيل": اتمنى دراسة الطب واهدي نجاحي لأبي وأمي

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات 

حصلت الطالبة لين عاصم المومني على المرتبة الأولى  بشهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي على مستوى المملكة ، بمعدل معدل99.9%.

وقالت الطالبة لين المومني لـ "الوكيل الإخباري" إنها لم تكن متوقعة حصولها على المرتبة الأولى على المملكة، الا أنها توقعت أن تكون من أوائل الثانوية العامة؛ بسبب دراستها الدؤوبة والمتواصلة منذ طفولتها.

واهدت لين نجاحها إلى والدها ووالدتها، الذين استمروا في دعمها وتشجيعها على الدراسة منذ صغرها، وخاصة انها كانت من المتفوقات..

وتمنت لين أن تحصل على مقعد الطب البشري في الجامعة، وذلك لأن والدها طبيب ووالدتها صيدلانية وهي البنت الأكبر لهم


وأكد الدكتور عاصم المومني والد الطالبة لين لـ "الوكيل الاخباري" ، أنه فخور جدا بالنتيجة التي حصلت عليها لين، متمنيا لها مزيدا من التفوق

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