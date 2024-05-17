الأول من نوعه .. افتتاح مشروع محطة الغاز الطبيعي المضغوط في الريشة

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الجمعة، محطة الغاز الطبيعي المضغوط التابعة لشركة غاز الأردن، في منطقة الريشة، شمال شرق الأردن.

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وقال الخرابشة خلال الافتتاح ان المشروع هو الأول من نوعه في المملكة لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي المضغوط، ويعتبر من مشاريع الطاقة المُهمة في المرحلة الحالية، ومن أهم المبادرات التي نتابعها ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.



وبيّن الخرابشة أن مشروع الغاز المضغوط واحدّ من ثلاثة مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط المُرتقبة في منطقة الريشة، حيث سيتم نقل إنتاج هذه المشاريع من الغاز لاستخدامها في الصناعات كمصدر للوقود عبر صهاريج مُتخصصة.



ونوه الوزير الخرابشة إلى أن المشروع يتكون من محطتين ، الأولى رئيسية (Mother Station) تقع في منطقة حقل غاز الريشة، والثانية وهي فرعية (Daughter Station) تقع بالقرب من المستهلكين.



وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بهدف استغلال الكميات الإضافية المُنتجة من حقل الريشة الغازي بفتح المجال للمستثمرين من القطاع الخاص لنقل الغاز من المنطقة إلى مراكز الاستهلاك بالصهاريج بعد ضغطه و إسالته لتزويد المستهلكين بالغاز الطبيعي، مما يساهم في زيادة الاعتماد على المصادر المحلية والتوسّع في فرص العمل، وتقليل الكُلف التشغيلية على الصناعات.



وبين أن المشروع يستهدف بالأساس دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تقدر نسبة التوفير باستخدام الغاز الطبيعي بالنسبة إلى مادة الديزل أكثر من ٥٠٪؜، وبالنسبة إلى مادة الوقود الثقيل اكثر من ٢٠٪؜ ، اما بالنسبة الى مادة الغاز المسال تقدر النسبة باكثر من ٤٠٪؜.



ولفت الخرابشة الى ان الكمية الموردة من شركة البترول الوطنية الى شركة غاز الأردن المسال تصل الى 12 مليون قدم مكعب يوميا، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة الرئيسية التي تم انشاؤها ب 20 مليون قدم مكعب يوميا.



ومن المُتوقع أن تنخفض الكُلف التشغيلية للصناعات المُستخدمة للغاز الطبيعي من (25%-50%) و سيكون لها أثر مباشر على القطاع الصناعي في الأردن، وتزيد من القدرة التنافسية لها، جراء الانخفاض في الكُلف، إلى جانب تحسين إيرادات شركة البترول الوطنية وتمكينها من التوسّع في برامجها ومشاريعها لزيادة القدرة الإنتاجية من الحقل كون الشركة تمول أعمالها ومشاريعها ذاتياً.

