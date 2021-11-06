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السبت، 06-11-2021 10:43 ص

الأونروا: إجازات اجبارية بدون راتب للعاملين

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الوكيل الاخباري- رفض اتحاد العاملين المحليين في وكالة الغوث الدولية في الأردن "أونروا"، السبت، الإجازات الاستثنائية بدون راتب التي تعمل عليها إدارة أونروا في كل أزمة مالية.

وبين الاتحاد أن وضع الموظفين في إجازة اجبارية بدون راتب يعني تعليق خدمات أونروا كافة من قبل إدارة الوكالة بشكل متعمد ومقصود؛ فهي تحرم اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الطبية والتعليمية.

وأشار إلى أن نصف مليون طالب وطالبة منهم 125 ألفا من طلبة المدارس والكليات والجامعة في أونروا بالأردن.

وقال إنه يعلن رفضه القاطع لما تقوم به إدارة الوكالة من التشريع للإجازة الاستثنائية بدون راتب وادخالها على النظام الإلكتروني لتكون جاهزة للتطبيق في أي مرحلة لا تستطيع فيها إدارة الوكالة الإيفاء بالتزاماتها المالية حول رواتب موظفيها وخدمات اللاجئين.

وأضاف الاتحاد، في بيان، أن الإجازة في المرحلة الأولى تقوم على وقف الراتب لمدة 4 شهور متتالية ووقف منافع صندوق الادخار ليفقد قيمته السوقية في مواقع تشغيله وأهمها الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا، وتهدد مستقبل المتقاعدين.

وتواجه أونروا، "تهديدا وجوديا" وهي المفوضة بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.7 ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، في ظل معاناتها من عجز مالي متكرر وصل حاليا لأكثر من 100 مليون دولار.

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