الإثنين 15-03-2021
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الإثنين، 15-03-2021 11:50 ص

الأونروا تُقدم لقاح كورونا في مركزي صحي إربد والزرقاء

لقاح
أرشيفية


الوكيل الإخباري - بدأ مركز صحي إربد الجديد ومركز صحي مخيم الزرقاء التابعان لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأردن الاثنين، تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لأكثر من 570 شخصا، بحسب بيان للوكالة الأممية.
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وسيقدم اللقاح إلى "300 شخصا في عيادة إربد الجديدة، و270 شخصا في عيادة مخيم الزرقاء من المسجلين على منصة تطعيم كورونا التابعة لوزارة الصحة الأردنية ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا".

وتعاون فريق "أونروا" الطبي وفريق من وزارة الصحة على "تقديم المطعوم، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ومتابعة الحالة الصحية للأفراد الذين تلقوا المطعوم"، وفق الوكالة.

وتأتي هذه الخطوة، بالتعاون المستمر بين الحكومة الأردنية وأونروا، لتقديم الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين وغيرهم أثناء الجائحة".

 




 

 


 

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