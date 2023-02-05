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الأحد، 05-02-2023 09:42 ص

الإئتمان العسكري: لا زيادة على نسبة المرابحة للقروض ولا تأجيل للأقساط

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة، أنه لن يتم رفع نسب المرابحة على أي تمويل منح سابقاً.

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وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إنه بتوجيهات من الهيئة الإدارية تم اتخاذ قرار بعدم رفع أي نسبة مرابحة على أي تمويل مُنح أو تمويل سيمنح خلال العام 2023.


وأضاف أن الصندوق يُعيد التزامه تجاه منتسبيه وكوادره ومنتسبيه من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ولن يتغير شيء خلال العامين 2023 و 2024.


وأوضح أن الصندوق ملتزم بكل ما تم التوقيع عليه والإعلان عنه لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية دون أي زيادة، بحيث الذي اقترض من الصندوق بنسبة 2,75% سيبقى تمويله على النسبة نفسها، والذي اقترض قرض إسكان عسكري بنسبة 3,5% سيبقى تمويله على حاله دون أي تغيير.


وأضاف أن نسب المرابحة ستبقى كما هي مطبقة منذ 11 عاماً دون أي تغيير.
وتابع أن الهيئة الإدارية في الصندوق قررت عدم تأجيل الأقساط في شهر رمضان أو خلال فصل الصيف ( شهر 6،7،8).


 




 

 


 

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