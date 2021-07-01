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الخميس، 01-07-2021 07:49 ص

المرحلة الثانية من الخطة الحكومية

الإجراءات التخفيفية تدخل حيز التنفيذ

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - دخلت، الخميس، قرارات حكومية جديدة حيز التنفيذ، ضمن المرحلة الثانية من خطة الحكومة لفتح القطاعات، التي حددتها في الأول من تموز/يوليو، وفق خطة الوصول إلى صيف آمن.

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وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قد أصدر الأربعاء، البلاغ رقم 39 لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، الذي يحدّد الإجراءات التي سيتمّ تطبيقها اعتبارا من الخميس في ظلّ تداعيات أزمة كورونا.


وتشمل القرارات الجديدة، تقليص ساعات الحظر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا للمنشآت والواحدة ليلا للأفراد في جميع المحافظات، ما عدا مناطق المثلث الذهبي (العقبة، وادي رم، البترا)، التي ستشهد إلغاء للحظر بنوعيه الجزئي والشامل.


وتسمح الحكومة بخروج الأفراد خلال ساعات الحظر الجزئي لمن تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 21 يوما في جميع المحافظات.


واعتبارا من الخميس، تستأنف صالات الأفراح ومنشآت تنظيم الحفلات عملها بعد توقف دام أكثر من عام لإجراءات حكومية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تسمح الخطة حضور 50% من الأشخاص لكل حفل، على أن لا يتجاوز العدد 100 شخص لكل حفلة بما في ذلك منطقة المثلث الذهبي.


ويتعيّن على الصالة والمنشأة الراغبة بإعادة العمل تقديم طلب لدى الجهة المسؤولة والتوقيع على التعهد الخاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية.


ويُشترط مرور 21 يوماً على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا لجميع الكوادر في المنشأة، ومرور 21 يوماً على تلقّي الجرعة الأولى من اللقاح لمرتادي الصالات، مع منع اصطحاب الأطفال.


وكذلك يُشترط الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتسمية مراقب صحة وقائية من موظفي المنشأة لضمان العمل بتدابير السلامة والوقاية الصحية.


"طاقة تشغيلية 100%"

ويسمح لمعظم القطاعات المغلقة في الفترة الحالية للعمل، إضافة إلى السماح للمنشآت الصناعية بالعمل خارج أوقات الحظر وبطاقة تشغيلية 100%، والسماح للمنشآت السياحية بالعمل بنسبة 100% وبكافة مرافقها.


كما وتعاود الملاعب استقبال جماهيرها بنسبة 30% لحضور مباريات، إضافة إلى عودة موظفي القطاع العام إلى الدوام بنسبة 100%.


وتشمل المرحلة الثانية أيضا، السماح بالتعليم الوجاهي في كليّات التعليم العالي لتخصصات تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووفق اشتراطات صحيّة في مقدّمتها تلقّي المطاعيم.


وأعلنت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، أنه "اعتبارا من 1 تموز/ يوليو 2021 واستنادا لقرارات الحكومة فإنه لن يتم السماح للزوار بدخول مدينة العقبة عبر المراكز الجمركية ، والتي تشمل وادي اليتم ووادي عربة أو عبر المعابر الحدودية أو المطار إلا للأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح أو الجرعة الأولى من المطعوم ومرور 21 يوما على تلقيها أو فحص pcr قبل الوصول بمدة 72 ساعة لمن هم أعمارهم فوق 6 سنوات".

 


 

 


 




 

 


 

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