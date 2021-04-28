الإجراءات التخفيفية و إلغاء حظر الـ 7 يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - تصدر وسم #الإجراءات_التخفيفية صباح اليوم الأربعاء منصة تويتر في المملكة، بعد حديث وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين ، أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات تخفيفية خلال 48 ساعة الماضية، وكان أبرزها تقليل عدد ساعات الحظر الليلي والسماح بأداء صلاة التراويح في المساجد .

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وقال النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " إنه لا فائدة بتمديد ساعات التجول إلى الساعة 9 مساءً، مضيفين أن الهدف من إلغاء حظر الـ 7 ، هو فتح القطاعات وأهمها المحلات التجارية .



وبيّن النشطاء خلال تغريداتهم أنهم بحالة ترقب للقرارات التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.



تخنقنا بزيادة

إذا كان كان التمديد للساعة التاسعة فقط

بالناقص عنه

ما يلزم يا خوفي هال #الاجراءات_التخفيفيه تخنقنا بزيادةإذا كان كان التمديد للساعة التاسعة فقطبالناقص عنهما يلزم #الإجراءات_التخفيفية April 28, 2021





#الاجراءات_التخفيفيه أين الإجراءات التخفيفية؟؟؟ أنا لا أراها !! April 28, 2021