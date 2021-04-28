الإجراءات التخفيفية و إلغاء حظر الـ 7 يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - تصدر وسم #الإجراءات_التخفيفية صباح اليوم الأربعاء منصة تويتر في المملكة، بعد حديث وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين ، أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات تخفيفية خلال 48 ساعة الماضية، وكان أبرزها تقليل عدد ساعات الحظر الليلي والسماح بأداء صلاة التراويح في المساجد .
وقال النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " إنه لا فائدة بتمديد ساعات التجول إلى الساعة 9 مساءً، مضيفين أن الهدف من إلغاء حظر الـ 7 ، هو فتح القطاعات وأهمها المحلات التجارية .
وبيّن النشطاء خلال تغريداتهم أنهم بحالة ترقب للقرارات التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.
اليوم مراقبة هلال #الاجراءات_التخفيفيه— ِAnas Alshishani (@anasshishani) April 28, 2021
#حلمنا_يتحقق#الاجراءات_التخفيفيه #صباح_الخير— sameh koreitm (@samehkoreittm) April 28, 2021
استغفِروا فما ضَاقت صُدورنا إلا بذنُوبنا.
شكلها الحكومة ما حكت ان شاء الله لهيك تأخرت بالاعلان عن #الاجراءات_التخفيفيه https://t.co/enlt0lWoGO— منى (@Muna00000000000) April 28, 2021
April 28, 2021
يا بلد حاجه بعد 💔#الغاء_الحظر_الجزئي #الغاء_حظر_ال7 #الاجراءات_التخفيفيه— Collina (@saif_awrtani) April 28, 2021
يا خوفي هال #الاجراءات_التخفيفيه— MAMOUN🇯🇴 (@mamounalkilani) April 28, 2021
تخنقنا بزيادة
إذا كان كان التمديد للساعة التاسعة فقط
بالناقص عنه
ما يلزم#الإجراءات_التخفيفية
ي رب يطلع قرار كويس يخفف عن الناس الي تعبت #الاجراءات_التخفيفيه— ابن الحوامده 🇯🇴 (@K6wtHFYghcjGjAO) April 28, 2021
الحكومة نسيت انه عندها شعب بستنى القرارت ✨. #الاجراءات_التخفيفيه #الاجراءات_التخفيفيه— AHMAD_aldamra (@AAldamra) April 28, 2021
أين الإجراءات التخفيفية؟؟؟ أنا لا أراها !!— OMAR || عُمَر (@OMAR19701388) April 28, 2021
#الاجراءات_التخفيفيه
شكلي وانا أنتظر#الاجراءات_التخفيفيه pic.twitter.com/gXxm17glSV— Anas HA (@Anas_hb7) April 28, 2021
اللهم كما بلغتنا رمضان بلغنا الإجراءات التخفيفية لا فاقدين ولا مفقودين#الاجراءات_التخفيفيه— Abdallah Ayyash (@Ayyash1998) April 28, 2021