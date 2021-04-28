الأربعاء 28-04-2021
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الأربعاء، 28-04-2021 09:49 ص

الإجراءات التخفيفية و إلغاء حظر الـ 7 يتصدر تويتر

اسواق ليلا


الوكيل الإخباري - تصدر وسم #الإجراءات_التخفيفية صباح اليوم الأربعاء منصة تويتر في المملكة، بعد حديث وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين ، أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات تخفيفية خلال 48 ساعة الماضية، وكان أبرزها تقليل عدد ساعات الحظر الليلي والسماح بأداء صلاة التراويح في المساجد .

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وقال النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " إنه لا فائدة بتمديد ساعات التجول إلى الساعة 9 مساءً، مضيفين أن الهدف من إلغاء حظر الـ 7 ، هو فتح القطاعات وأهمها المحلات التجارية . 


وبيّن النشطاء خلال تغريداتهم أنهم بحالة ترقب للقرارات التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة. 

 

 

 

 

 





 




 

 


 

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